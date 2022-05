"Green Campus" der Fachhochschule Erfurt offiziell eröffnet

Mit der Enth├╝llung einer Plakette zum Th├╝ringer Staatspreis f├╝r Baukultur 2020/2021 ist der "Green Campus" der Fachhochschule Erfurt (FH) am Montag offiziell er├Âffnet worden. F├╝r das Vorhaben sei die FH Erfurt verdient mit dem erstmals vergebenen Th├╝ringer Staatspreis f├╝r Baukultur gew├╝rdigt worden, erkl├Ąrte Bauministerin Susanna Karawanskij (Linke).

Bei dem Projekt handelt es sich den Angaben der FH zufolge um einen Experimentalbau in Holztafelbauweise, der eine nachhaltige und umweltschonende Rauml├Âsung bietet. Der "Green Campus" k├Ânne in gut transportierbare Module geteilt werden und sei damit ein mobiles H├Ârsaalgeb├Ąude zur L├Âsung bei tempor├Ąrem Raumbedarf an der FH.