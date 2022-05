In Th├╝ringen sind mindestens 30 Sorgeberechtigte auf der Suche nach ihren Kindern. Zum Stichtag 23. Mai waren 30 Kinder unter 14 Jahren als vermisst gemeldet, wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Dienstag anl├Ąsslich des Tages der vermissten Kinder am Mittwoch mitteilte.

Th├╝ringen: Manche Kinder k├Ânnten Opfer einer Straftat geworden sein

Mehr als die H├Ąlfte der vermissten Kinder sind nach BKA-Angaben unbegleitete Fl├╝chtlinge, geh├Âren zu den sogenannten "Dauerausrei├čern" und "Streunern" oder wurden ihren Sorgeberechtigten entzogen. Bei dem verbleibenden Teil der vermissten Kinder ist laut BKA zu bef├╝rchten, dass diese Opfer einer Straftat oder eines Ungl├╝cksfalls wurden, sich in einer Situation der Hilflosigkeit befinden oder nicht mehr am Leben sind.

Der "Tag der vermissten Kinder" wurde laut Kinderkommission des Bundestages erstmals 1983 auf Initiative des damaligen US-Pr├Ąsidenten Ronald Reagan begangen. Seit 2003 wird er auch in Deutschland am 25. Mai als Aktions- und Gedenktag begangen. Er soll daran erinnern, dass es immer wieder F├Ąlle gibt, in denen der Verbleib und das Schicksal von Kindern ungekl├Ąrt ist. Eltern, die ein Kind vermissen, oder den vermissten Kindern selbst, soll der Tag Hoffnung geben. Die Aufkl├Ąrungsquote der Vermisstenf├Ąlle bei Kindern in Deutschland liegt laut BKA j├Ąhrlich bei rund 97 Prozent.