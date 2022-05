11.500 Wohnungen Ende 2021 noch nicht fertiggestellt

In Th├╝ringen sind im vergangenen Jahr 11.500 genehmigte Wohnungen noch nicht fertiggestellt gewesen. Das entspreche in etwa der Zahl von Ende 2020, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Erfurt mit. Innerhalb von zehn Jahren habe sich aber damit die Zahl der genehmigten und nicht fertiggestellten Wohnungen fast verdoppelt (2011: 6000 Wohnungen). Zu den Gr├╝nden daf├╝r konnten keine Aussagen getroffen werden.