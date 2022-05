Schwarmflug der Borkenkäferart Buchdrucker hat begonnen

Die Borkenk├Ąferart Buchdrucker hat nach Angaben des Landesforstbetriebs in Th├╝ringen mit ihrem Schwarmflug begonnen. Landesweit zeigten Borkenk├Ąferfallen, mit denen das Auftreten der Sch├Ądlinge kontrolliert wird, starke Flugbewegungen des K├Ąfers, teilte Th├╝ringenforst am Mittwoch in Erfurt mit. Rund 11.000 Buchdrucker seien dabei aktuell in einer Borkenk├Ąferfalle im Forstamt Saalfeld-Rudolstadt erfasst worden. Aber auch in West-, Mittel- und S├╝dth├╝ringen h├Ątten Forstexperten pro Woche 5000 bis 10.000 K├Ąfer pro Falle gez├Ąhlt.