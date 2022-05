Hilfen für Schafhalter beim Schutz vor Wölfen verbessert

Zudem k├Ânnten j├Ąhrlich bis zu 1920 Euro pro Hund als Haltungskosten gef├Ârdert werden. Hilfen k├Ânne es auch f├╝r feste Nachtpferche f├╝r die Weidetiere geben. Grundvoraussetzung f├╝r staatliche Mittel sei, dass die Fl├Ąchen aus Gr├╝nden des Umweltschutzes beweidet w├╝rden. Antr├Ąge k├Ânnten an das Landesamt f├╝r Umwelt, Bergbau und Naturschutz gestellt werden.

F├╝r Schutzma├čnahmen bei Weidetieren wurden laut Ministerium im vergangenen Jahr in Th├╝ringen etwa 132.500 Euro aus der Landeskasse zur Verf├╝gung gestellt. Der Betrag entspreche etwa dem von 2020. Die R├╝ckkehr der unter Naturschutz stehenden W├Âlfe hat auch in Th├╝ringen zu Diskussionen gef├╝hrt, vor allem weil es zeitweise eine W├Âlfin auf dem Truppen├╝bungsplatz Ohrdruf gab, die h├Ąufig Weidetiere t├Âdlich angegriffen hatte. Inzwischen sind so gut wie keine Wolfsrisse mehr bekannt.