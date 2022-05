Weniger Gasheizungen bei Wohnungsneubauten

In ThĂŒringer Neubauwohnungen werden immer weniger Gasheizungen eingebaut. In mehr als der HĂ€lfte der insgesamt 1734 neuen WohngebĂ€ude (55,2 Prozent) sind erneuerbare Energien die primĂ€re Energiequelle, wie das Statistische Landesamt in Erfurt am Freitag auf Basis von Zahlen von 2021 mitteilte. Gas wurde demnach nur noch in 40,7 der Wohnungsneubauten als PrimĂ€renergiequelle genutzt. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein RĂŒckgang des Anteils um 3,2 Prozentpunkte. Öl, Strom oder Kohle beheizten demnach nur noch 1,3 Prozent der Neubauten.