Künstler-Duo spannt Netzgewebe über der Krämerbrücke

Die Kunstinstallation zum Kr├Ąmerbr├╝ckenfest kommt in diesem Jahr von einem Erfurter K├╝nstler-Duo. Die Medienk├╝nstlerin Susanna Hanna und der Architekt und freie K├╝nstler Kai Siegel haben sich mit ihrem Vorschlag "Transition" gegen 19 weitere Konzepte durchgesetzt, wie eine Sprecherin der Stadt am Freitag in Erfurt mitteilte. Das transparente und bunte Netzgewebe soll am 14. Juni ├╝ber der Br├╝cke in der Erfurter Innenstadt geh├Ąngt werden. Ab dann soll es eine Woche lang ├╝ber der Kr├Ąmerbr├╝cke schweben und in den Farben Rot und Gr├╝n Gegens├Ątze auch als Dialog und Akzeptanz verschiedener Positionen darstellen.