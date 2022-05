Dehoga: Minijobber kehren in die Gastronomie zurück

Die Th├╝ringer Gastronomen k├Ânnen mit dem Ende der Corona-Beschr├Ąnkungen gerade in den Universit├Ątsst├Ądten wieder vermehrt auf Minijobber setzen. Grund sei, dass die Studenten in vielen St├Ądten wieder zur├╝ckgekehrt seien, sagte der Gesch├Ąftsf├╝hrer des Deutschen Hotel- und Gastst├Ąttenverbands (Dehoga) in Th├╝ringen, Dirk Ellinger, der Deutschen Presse-Agentur. Gerade diese Gruppe, sowie Rentnerinnen und Rentner, machten einen nicht unerheblichen Teil der Minijobber in der Gastronomie aus. "Aber auf dem flachen Land ist es nach wie vor ganz schwierig, Aushilfen zu akquirieren."

Im Zuge der Corona-Schlie├čungen waren gerade in der Gastronomie viele Minijobs weggebrochen. Gastronomen sorgten sich in der Zeit, dass die Aushilfen der Branche dauerhaft den R├╝cken kehren k├Ânnten. Das ist laut Ellinger nicht eingetreten: "Ein gro├čer Teil ist zu den Unternehmen zur├╝ckgekehrt." Bundesweit waren im ersten Quartal des Jahres wieder knapp doppelt so viele Minijobber in der Gastronomie besch├Ąftigt wie im selben Zeitraum 2021, wie die Minijob-Zentrale in Bochum mitteilte.