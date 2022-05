Voigt bereit für Spitzenkandidatur bei nächster Landtagswahl

Der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende Mario Voigt hat sich knapp zwei Jahre vor der n├Ąchsten Landtagswahl in Th├╝ringen bereit erkl├Ąrt, sich als Spitzenkandidat seiner Partei aufstellen zu lassen. Die j├╝ngste Landtagswahl war im Oktober 2019, die kommende ist f├╝r 2024 vorgesehen. "Wir werden gemeinsam in der Landespartei entscheiden, wer die besten Chancen hat, die Th├╝ringer CDU zur├╝ck in die Regierungsverantwortung zu f├╝hren. Falls gew├╝nscht wird, dass ich diese Rolle ├╝bernehme, dann werde ich das gern machen", sagte Voigt der "Th├╝ringer Allgemeinen" (Montag).

Die CDU werde nur dann in Gespr├Ąche eintreten und gegebenenfalls am Ende zustimmen, wenn sich die Landesregierung an ihre Zusagen halte, sagte der Fraktionschef. "Wir mussten schmerzhaft lernen, dass Dinge, die wir unter M├╝hen in die Haushalte verhandelt haben, im Regierungsvollzug blockiert oder gar r├╝ckg├Ąngig gemacht wurden."