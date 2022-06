Radelnde Schornsteinfeger starten "Glückstour" nach Lübeck

30 Schornsteinfeger starten am Mittwoch (8.33 Uhr) in Erfurt zu ihrer allj├Ąhrlichen "Gl├╝ckstour". In diesem Jahr wollen die radelnden Schornsteinfeger rund 1000 Kilometer bis nach L├╝beck zur├╝cklegen, wie die Organisatoren mitteilten. Die sportlichen Kaminkehrer nehmen dabei die Strecke in Angriff, die bereits f├╝r 2020 geplant war. Die Route f├╝hrt vom Domplatz in Erfurt aus ├╝ber Leipzig, Dresden, L├╝bbenau, Potsdam, Wittenberge und Lauenburg zum Zielort L├╝beck.