Gewitter mit Windböen in Thüringen erwartet

Die Menschen in Th├╝ringen m├╝ssen sich erneut auf Gewitter einstellen. Besonders in Nordth├╝ringen treten ab dem Mittag Gewitter mit teils st├╝rmischen B├Âen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Morgen ist es demnach neblig im Werra-, Unstrut- und Saaletal, ├Ârtlich mit Sichtweiten unter 150 Metern. Ansonsten soll der Mittwoch bew├Âlkt werden. ├ľrtlich regnet es etwas. Es weht laut DWD meist schwacher Wind. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 20 Grad, in den h├Âheren Lagen auf 15 Grad. Die Nacht zu Donnerstag soll locker bew├Âlkt und niederschlagsfrei werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 5 Grad.