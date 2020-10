Handball-Bundesliga

Tusem Essen schlägt sich wacker gegen Rhein-Neckar Löwen

12.10.2020, 17:59 Uhr | t-online

Felix Klingler von Tusem Essen nach der Niederlage beim Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen in der ersten Handball-Bundesliga: Die Aufsteiger haben es dem Spitzenteam nicht leicht gemacht. (Quelle: Eibner/imago images)

„Die Jungs haben gekämpft wie die Stiere“, sagte Tusem Essens Sportlicher Leiter, Herbert Stauber, nach dem Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen. Die Aufsteiger haben es dem Spitzenteam aus der ersten Handball-Bundesliga nicht leicht gemacht – gereicht hat es am Ende nicht.

Tusem Essen hat beim Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag eine Niederlage einstecken müssen. Mit dem 33:27 (16:15) über die Aufsteiger aus Essen sind sie nun neuer Tabellenführer der Handball-Bundesliga nach dem dritten Saisonspiel.

Auffälligster Spieler der Partie war aber der Essener Lucas Firnhaber, der elf Treffer erzielte. Essens Sportlicher Leiter Herbert Stauber lobte seine junge Mannschaft: „Die Jungs haben gekämpft wie die Stiere, da haben wir sehr gut mitgehalten.“ Trotz der Niederlage geht das Team mutig in die nächste Runde: Am kommenden Sonntag spielt Tusem im Stadion Am Hallo gegen den HBW Balingen-Weilstetten.