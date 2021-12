Frisiertes Fahrrad

Polizei stoppt Rentner auf E-Bike Marke Eigenbau

21.12.2021, 15:53 Uhr | t-online, nhe

In Gelsenkirchen ist die Polizei auf einen 70-jährigen E-Bike-Fahrer aufmerksam geworden. Schnell stellten sie fest, dass sein Gefährt nicht straßentauglich war.

Da staunten die Polizeibeamten in Gelsenkirchen nicht schlecht: Ein 70-jähriger Mann fuhr mit seinem aufgemotzten Fahrrad am vergangenen Donnerstag mit hoher Geschwindigkeit an ihnen vorbei. Blöd nur: Die Polizisten bemerkten, dass der Senior gar nicht in die Pedale trat.

Daher stoppten sie den Mann gegen 13.15 Uhr auf der Horster Straße in Richtung Vinckestraße im Stadtteil Buer. Sie stellten fest, dass der 70-Jährige sein Fahrrad eigenhändig manipuliert hatte. Durch einen befestigten Antriebsmotor konnte so "eine Geschwindigkeit von mehr als 50 Stundenkilometern erreicht werden", heißt es seitens der Polizei.

Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.