Essen

Nach Bescherung: "Drive-In-Entsorgung" für Geschenkpapier

27.12.2021, 13:35 Uhr | dpa

Bei der weihnachtlichen Bescherung fällt jedes Jahr tonnenweise Papiermüll an. In Essen können Bürgerinnen und Bürger von diesem Montag an ihr Geschenkpapier und Kartons an einer zusätzlichen "Drive-In-Entsorgungsstation" auf dem Parkplatz des Essener Fußball-Stadions an der Hafenstraße loswerden. Erfahrungsgemäß würden die in der Stadt verteilten Papiercontainer in den Tagen nach Weihnachten irgendwann überquellen, heißt es bei der Stadt.

Somit kamen die Entsorgungsbetriebe der Ruhrmetropole im Vorjahr erstmals auf die Idee, zusätzliche Gelegenheiten für die Papiermüllentsorgung zu schaffen. Der Service hat sich bewährt. So fahren am Stadion in den kommenden Tagen keine Fußballer von Rot-Weiss Essen oder Bundesliga-Spielerinnen der SGS Essen vor, sondern Müllwagen. Selbst an die Lastwagen heranzutreten und das Papier in die Klappe zu stopfen, ist aber nicht erlaubt. Fleißige Hände nehmen die Papierberge direkt in Empfang.