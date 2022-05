Essen Essen will Drittliga-Aufstieg perfekt machen Von dpa 08.05.2022 - 10:37 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Rot-Weiss Essen will den lang ersehnten Aufstieg in die 3. Fu├čball-Liga endlich perfekt machen. "Wir sind kurz vor der Ziellinie, m├╝ssen den Schritt aber jetzt gehen. Wir haben ein Zeichen nach au├čen gesetzt, dass wir wieder da sind", sagte RWE-Mittelfeldspieler Thomas Eisfeld vor dem abschlie├čenden 38. Spieltag in der Regionalliga West. Mit dem 3:0 in Lotte gegen den SV R├Âdinghausen am Samstag hat sich RWE eine gute Ausgangsposition erarbeitet und geht als Spitzenreiter vor Verfolger Preu├čen M├╝nster in das Saisonfinale.

Das Fernduell zwischen Essen und M├╝nster k├Ânnte kaum spannender sein. Nach dem 37. Spieltag rangieren beide Teams punktgleich (84 Z├Ąhler) auf den ersten beiden Pl├Ątzen. Essen (82:32 Tore) liegt in der Tordifferenz aber um zwei Treffer vorne. Der vorherige Tabellenf├╝hrer M├╝nster (71:23 Tore) hatte sich am Freitag mit einem 0:0 beim SC Wiedenbr├╝ck begn├╝gen m├╝ssen. Am kommenden Samstag (14.00 Uhr) spielt Essen gegen RW Ahlen. M├╝nster tritt parallel gegen den 1. FC K├Âln II an.

"Ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft. Gegen Ahlen haben wir jetzt eine Aufgabe zu erledigen", erkl├Ąrte RWE-Sportdirektor J├Ârn Nowak, der die Mannschaft bereits gegen R├Âdinghausen hauptverantwortlich betreute. Am vergangenen Donnerstag hatte der Club den bisherigen Cheftrainer Christian Neidhart freigestellt.

Der Heimbereich des Stadions an der Hafenstra├če ist f├╝r das Match gegen Ahlen bereits ausverkauft. Knapp 20.000 Karten sind demnach abgesetzt. "Es wird ein einzigartiges Finale. Wir freuen uns unglaublich", meinte RWE-Angreifer Oguzhan Kefkir.