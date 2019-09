Licht-Spektakel

So schön leuchteten die Hasper Lichter in Hagen

Unter dem Motto "Schalte das Licht an" wurden am Mittwochabend die Hasper Lichter rund um das Hasper Zentrum feierlich eröffnet. Trotz des schlechten Wetters bestaunten zahlreiche Menschen das Licht-Spektakel.



Die Hasper Lichter in Hagen sind eröffnet. Oberbürgermeister Erik O. Schulz weihte die Veranstaltung mit einer Rede auf dem Ernst-Meister-Platz ein. Neben einer herzlichen Danksagung an alle Helfer, Organisatoren und Sponsoren motivierte Schulz, die Veranstaltung zu besuchen und zu unterstützen: "Ich bedanke mich bei allen, die an diese Idee geglaubt haben. Jetzt müssen ganz viele Gäste kommen, feiern und das Event genießen, damit man am Sonntag sagen kann, dass aus der Idee eine Tradition wird."

Um 20.40 Uhr gingen dann endlich alle 146 Hasper Lichter an, die neben dem Ernst-Meister-Platz auch im gesamten Hasper Kreisel und der Fußgängerzone verteilt sind. Die schimmernden, bunten Lichter sollen den Hagenern "eine Atmosphäre für das Miteinander und Genießen schaffen", heißt es in der Infobroschüre zur Veranstaltung.

Abwechslungsreiches Programm mit Musik und Essen

Dafür sorgen neben den atemberaubenden Illuminationen auch kulinarische Angebote, die den Besuchern an allen fünf Veranstaltungstagen im Hasper Kreisel und in der City zur Verfügung stehen. Dazu zählen vor allem Hagener Restaurants, Caterer und Händler, die der Veranstaltung einen lokalen Touch verleihen. Eine Kinderbetreuung und verlängerte Öffnungszeiten der ansässigen Geschäfte runden das Angebot ab.



Ein Tor aus LED-Wänden steht in Hagen-Haspe: Insgesamt sind 146 Installationen zu sehen. (Quelle: Christina Schröer)



Auf drei Bühnen am Ernst-Meister-Platz, dem Torhaus und auf dem Kirchplatz wird jeden Abend ein Musikprogramm von Pop, über Rock bis hin zu handgemachter italienischer Musik von der stadtbekannten Band Salva & La Nueva Generazione geboten.







Wer Salva am Eröffnungsabend verpasst hat, kann am Sonntag ab 18.30 Uhr auf dem Ernst-Meister-Platz vorbeischauen. Dann tritt die Band zu Ehren ihres 25-jährigen Jubiläums noch einmal auf und bildet den Abschluss der Hasper Lichter.