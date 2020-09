Bürger können mitbestimmen

Hagen plant besonderes Logo zum Stadt-Geburtstag

28.09.2020, 14:18 Uhr | t-online

Die Vorbereitungen für den Geburtstag der Stadt Hagen laufen auf Hochtouren. Bürger und Bürgerinnen können über das Design für das offizielle Jubiläums-Logo abstimmen. Vier Entwürfe stehen zur Auswahl bereit.

Die Stadt Hagen feiert im Jahr 2021 ihr 275. Stadt-Jubiläum. Zu diesem besonderen Anlass haben kreative Köpfe der Stadt vier Logos entworfen, von denen eins im nächsten Jahr in der ganzen Stadt zu sehen sein wird — ob an Brücken, auf Flyern, in den Sozialen Medien, auf Fahrzeugen der Hagener Entsorgungsbetriebe oder der Hagener Straßenbahn. Die unterschiedlichen Slogans der Exemplare stehen im Zentrum der Designs: „vier flüsse – ein impuls“, „Kompakt & klar“, „#hagenliebe“ und „Viele Teile ergeben ein Ganzes“.



Bürgerinnen und Bürger können ab sofort und bis zum 8. Oktober für ihren Favoriten abstimmen. Auf der Webseite www.hagen.de/stadtjubilaeum sind die Entwürfe und weitere Infos zum Jubiläum zu finden.



Stadt ruft zum Mitmachen auf

Die ersten Höhepunkte des Festwochenendes in einem Jahr stehen bereits fest. Zusätzlich will die Stadt Hagenern die Möglichkeit geben, ihre eigenen Ideen und Impulse oder auch konkrete Projekte einzubringen.



"Hagen ist bunt, offen, eingebettet in wunderschöne Naturräume und zeichnet sich immer wieder durch das besondere Engagement der über 190.000 Hagenerinnen und Hagener aus", kommentiert Erik O. Schulz, Oberbürgermeister der Stadt, den Aufruf im Internet.