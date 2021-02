Junge Leute feierten in Auto

Polizei zieht Party-Limousine in Karlsruhe aus dem Verkehr

12.02.2021, 13:23 Uhr | dpa

Täglich muss die Polizei in deutschen Städten Partys auflösen, weil die Gäste gegen die Corona-Auflagen verstoßen. In Karlsruhe mussten Beamte nun sogar eine Party-Limousine aus dem Verkehr ziehen.

Eine verbotene Geburtstagsparty in einer Stretchlimousine hat die Polizei in Karlsruhe auf den Plan gerufen. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, kontrollierte eine Streife den auffälligen Wagen in der Nacht in der Innenstadt. Im Innern befanden sich acht Menschen, die gegen das Kontaktverbot verstießen.

Demnach handelte es sich um eine Geburtstagsfeier junger Leute im Alter zwischen 15 und 20 Jahren. Dazu kam der 48-jährige Fahrer der Limousine. Nur einer der Gäste gehörte zum selben Haushalt wie der Einladende.



Die Polizei beendete die Feier nach eigenen Angaben "abrupt" und leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.