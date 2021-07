Corona-Ausbruch in Karlsruhe

Eine Party in der Bar – 49 Delta-Infizierte

14.07.2021, 15:18 Uhr | t-online, mtt, dpa

Eine Spiegelkugel in einer Diskothek (Symbolbild): In einem Club in Karlsruhe, der eine Konzession für einen Barbetrieb hatte, ist es zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen. (Quelle: localpic/imago images)

Ein Party in Karlsruhe hat zu einem erheblichen Corona-Ausbruch geführt. Insgesamt 49 Infizierte zählt das Gesundheitsamt inzwischen – und alle haben sich mit der Delta-Variante angesteckt. Das Sozialministerium fordert Konsequenzen.

Am Nachmittag des 2. Juli freuten sich die Betreiber noch. In der Raucherlounge des Karlsruher Clubs "Topsy Turvy" sollte an diesem Abend erstmals seit anderthalb Jahren wieder die kleine Bar öffnen, bei Facebook versprach man von 21 bis 5 Uhr "gewohnt gute Laune".

Rund zwei Wochen nach dieser Wiedereröffnungsfeier ist der Kater noch immer nicht verflogen: An jenem Abend feierte im Club nämlich auch eine Reiserückkehrerin aus Mallorca mit, außerdem ein weiterer Corona-Infizierter, der von seiner Ansteckung offenbar nichts wusste. Seither steigen die Corona-Zahlen in Karlsruhe.



Mittlerweile beziffern Stadt und Landkreis die Zahl der auf diesen Abend zurückverfolgbaren Infektionen,auf 49. Bei den beiden Ursprungsquellen steckten sich laut Landratsamt 32 direkt an, 15 infizierten sich wiederum an den Angesteckten.

Sozialministerium: Bußgeldkatalog ausschöpfen

Unterdessen meldete sich das baden-württembergische Sozialministerium zu Wort: Amtschef Uwe Lahl appellierte an die Behörden vor Ort, den Bußgeldkatalog "entsprechend auszuschöpfen", sofern ein offensichtliches Fehlverhalten nachgewiesen werde. Zuvor hatten die "Stuttgarter Zeitung"/"Stuttgarter Nachrichten" (StZ/STN) darüber berichtet.

Der Club hat eine Konzession als Bar. Die bräuchte laut Stadt als gastronomische Einrichtung bis zu einer Inzidenz unter 35 keine Nachweise für Geimpfte, Genesene und Getestete – ein Club, in dem auch getanzt wird – schon. In der Bar, in der an dem Abend auch getanzt worden sein soll, hatten sich rund 200 Personen aufgehalten. Kontaktdaten hatten aber nur von etwa 120 vorgelegen.