Karlsruhe

Bombe am Karlsruher Containerbahnhof gefunden

10.08.2021, 19:04 Uhr | dpa

Am Karlsruher Containerbahnhof ist bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie sollte noch am Dienstagabend entschärft werden, kündigte eine Polizeisprecherin an - ohne einen genauen Zeitplan zu nennen. Die Beamten räumten das Gelände. Laut Bundespolizei müssen sich Bahnreisende auf Einschränkungen einstellen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen amerikanischen Blindgänger.