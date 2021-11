Karlsruhe

Bakterien: dm ruft "Balea Wasserspray Aqua" zurück

16.11.2021, 21:49 Uhr | dpa

Der Drogeriehändler dm ruft das "Balea Wasserspray Aqua" vorsorglich zurück. Bei Eigenkontrollen sei festgestellt worden, dass das Produkt mit zwei Bakterienarten belastet sein könnte, die bei immungeschwächten oder empfindlichen Verbrauchern eine Infektion auslösen könnten, teilte das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe am Dienstag mit. Betroffen seien alle Dosen der Größe 75 Milliliter und 150 Milliliter, unabhängig vom Mindesthaltbarkeitsdatum oder der Chargennummer. Kundinnen und Kunden können das Produkt in einen dm-Markt zurückbringen und bekommen den Kaufpreis erstattet.