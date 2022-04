Karlsruhe

Unbekannte zerkratzen mehr als 200 Autos

01.04.2022, 18:05 Uhr | dpa

Unbekannte haben am Freitag mehr als 200 Fahrzeuge in einem Parkhaus eines Wohnkomplexes in Karlsruhe zerkratzt. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.