BGH-Verhandlung zu Ex-Multimillionär wird im Juli nachgeholt

Karlsruhe BGH-Verhandlung zu Ex-MultimillionÀr wird im Juli nachgeholt Von dpa 03.05.2022 - 13:25 Uhr

Der Fall des verurteilten frĂŒheren MultimillionĂ€rs und Hamburger Internetunternehmers Alexander Falk soll nun am 6. Juli am Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt werden. Das teilte die BGH-Pressestelle in Karlsruhe am Dienstag auf Anfrage mit. Ein erster Termin am 27. April war kurzfristig ausgefallen, weil ein Senatsmitglied erkrankt war. (Az. 2 StR 142/21)

In dem Strafverfahren geht es um einen Wirtschaftsanwalt, der im Februar 2010 vor seinem Haus in Frankfurt durch einen Schuss in den Oberschenkel schwer verletzt worden war. Falk soll die Tat in Auftrag gegeben haben. Das Frankfurter Landgericht hatte ihn im Juli 2020 zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Der heute 52-JĂ€hrige hatte den Vorwurf mehrmals zurĂŒckgewiesen. Seine Verteidigung hat Revision eingelegt. Bis darĂŒber entschieden ist, bleibt Falk frei.