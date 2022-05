Armutsbekämpfung: Caritas und Diakonie mahnen Anstrengung an

Die Wohlfahrtsverb├Ąnde Caritas und Diakonie Baden-W├╝rttemberg fordern vom Land mehr Anstrengung bei der Bek├Ąmpfung von Armut. 15,4 Prozent der Menschen in Baden-W├╝rttemberg seien armutsgef├Ąhrdet, ihnen st├╝nden weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens zur Verf├╝gung, sagte am Montag Annette Holuscha-Uhlenbrock, Vorst├Ąndin des Caritasverbandes der Di├Âzese Rottenburg-Stuttgart. Mit dem Krieg in der Ukraine sei eine neue Armut hinzugekommen: die Energie-Armut. "F├╝r viele Menschen ist das schon Alltag", sagte Holuscha-Uhlenbrock bei einer Online-Pressekonferenz in Karlsruhe. Sie forderte ein Moratorium f├╝r Stromsperren.