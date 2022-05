Millionenschaden nach verklebten Schienen

Knapp ein Jahr nach dem tagelangen Ausfall zahlreicher Tram- und Stadtbahnen in Karlsruhe wegen verklebter Schienen drohen den Baufirmen Rechnungen in Millionenhöhe. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) würden die Verantwortlichen finanziell in Regress nehmen, kündigte der technische Geschäftsführer Christian Höglmeier am Dienstag an. "Die herangezogenen Gutachter und der Tüv Süd haben übereinstimmend ermittelt, dass das verbaute Vergussmaterial klar fehlerhaft und somit ursächlich für den Gesamtschaden war." Das Material habe nicht die Hitzebeständigkeit aufgewiesen, die für den Einbau erforderlich gewesen sei.