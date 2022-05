Sommerfahrplan: KSC startet am 12. Juni in die Vorbereitung

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC startet am 12. Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison. Vom 25. Juni bis 4. Juli absolviert das Team von Trainer Christian Eichner laut Clubangaben vom Mittwoch ein Trainingslager im österreichischen Neukirchen am Großvenediger.