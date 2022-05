Sicher im Wasser: Aktionstag für Schwimmabzeichen

Karlsruhe Sicher im Wasser: Aktionstag f├╝r Schwimmabzeichen Von dpa 22.05.2022 - 09:23 Uhr Lesedauer: 2 Min. In einem Stadtbad liegen Schwimmabzeichen in Gold, Silber und Bronze. (Quelle: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

In mehreren B├Ądern im S├╝dwesten k├Ânnen Kinder und Erwachsene am (heutigen) Sonntag Pr├╝fungen f├╝r Schwimmabzeichen absolvieren. Die Teilnehmer seien dabei nicht an eine Vereinsmitgliedschaft oder einen Kurs gebunden, sagte ein Sprecher des Landesverbands Baden der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Bei manchen Ortsvereinen m├╝ssen sich Interessenten aber f├╝r die Pr├╝fung anmelden.

Der Schwimmabzeichen-Tag findet nach Angaben der DLRG dieses Jahr erstmals in Bayern, Baden-W├╝rttemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz statt. Mit im Boot sind auch die Landesschwimmverb├Ąnde. In Baden-W├╝rttemberg machten etwa zehn Ortsvereine mit, deutlich weniger als zum Beispiel in Bayern, sagte der DLRG-Sprecher. "Wir sehen da aber Potenzial und wollen das f├╝r die Zukunft ausbauen."

Pr├╝fungen f├╝r Schwimmabzeichen seien zwar auch au├čerhalb solcher Aktionstage m├Âglich, oft aber mit Schwimmkursen verbunden - f├╝r die es wiederum meist lange Wartelisten gebe. "Kinder brauchen viel Zeit, bis sie beim "Seepferdchen" sind", sagte der DLRG-Sprecher. "Momentan ist unsere gr├Â├čte Baustelle das Abarbeiten der Schwimmkurse, die wegen der Corona-Pandemie nicht m├Âglich waren."

So h├Ątten mehrere Ausbilder im vergangenen Jahr ihre Sommerferien geopfert, um Kindern in knapp 600 zus├Ątzlichen Kursen das Schwimmen beizubringen. Zudem gebe es in der Wasserwelt des Europaparks in Rust regelm├Ą├čig die M├Âglichkeit, Schwimmabzeichen abzunehmen. Seit Beginn der Zusammenarbeit mit dem Freizeitpark 2019 seien dort pro Jahr etwa 1200 Pr├╝fungen absolviert worden.