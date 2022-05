Polizei räumt Schlossgarten in Karlsruhe nach Ruhestörungen

Polizei rÀumt Schlossgarten in Karlsruhe nach Ruhestörungen

Der Schlossgarten in Karlsruhe ist in der Nacht zum Donnerstag wegen Ruhestörungen und Streitereien gerĂ€umt worden. Nach Angaben der Polizei kam es dabei zu Beleidigungen und FlaschenwĂŒrfen in Richtung der Beamten.