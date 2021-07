Kiel

Sieben-Tage-Inzidenz im Norden jetzt über 14

25.07.2021, 20:37 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen betrug am Sonntag 14,4. Am Samstag war noch ein Wert von 13,9 verzeichnet worden. Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand: 18.54 Uhr) wurden landesweit 34 Fälle neu übermittelt.

Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2 Gestorbenen blieb bei 1629. Im Krankenhaus wurden den Angaben zufolge unverändert elf Covid-19-Patienten behandelt; fünf von ihnen lagen auf der Intensivstation, von denen weiterhin drei beatmet wurden - hier blieben die Zahlen ebenfalls konstant.

Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen hatte am Sonntag Kiel (23,1), gefolgt von Lübeck (21,2) und dem Kreis Pinneberg (20,6). Den niedrigsten Wert wies weiterhin der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit 1,1 auf.