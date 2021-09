Kiel

Umsätze der Industrie auf höherem Niveau als vor Corona

02.09.2021, 13:15 Uhr | dpa

Die größeren Industriebetriebe in Schleswig-Holstein haben im ersten Halbjahr ihre Umsätze gesteigert und wieder das Niveau vor der Corona-Pandemie erreicht. Die Umsätze stiegen in den ersten sechs Monaten gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 um 7,8 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte. Das bedeutete zudem ein Plus von zwei Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2019 vor der Pandemie.

Laut Statistikamt zog der Absatz innerhalb des Euroraums im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 um 12,7 Prozent an, im Inland waren es 9,3 Prozent. Außerhalb der Euro-Zone steigerten die Unternehmen ihre Umsätze dagegen nur um 1,5 Prozent. Die Exportquote lag mit 41 Prozent knapp unter dem Vorjahresniveau (42 Prozent). Vor allem im Fahrzeugbau gab es Zuwächse.

Erfasst wurden laut Statistikamt 542 Betriebe des verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden mit mindestens 50 Mitarbeitern. Das waren zehn Betriebe weniger als im Vorjahreszeitraum.