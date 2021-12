Kiel

Neuer Name für Kieler Institut für Weltwirtschaft

08.12.2021, 09:57 Uhr | dpa

Kiel (dpa) - Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel firmiert künftig unter dem Namen Kiel Institut für Weltwirtschaft. Eine entsprechende Namensänderung wurde in der Satzung des Instituts verankert und tritt nun in Kraft. "Kiel weckt Assoziationen mit Weitsicht, Klarheit und internationaler maritimer Vernetzung, die im Einklang mit der Identität des Instituts stehen", sagte Vizepräsident Stefan Kooths am Mittwoch.

Der neue Name soll mit dem Standort ein wesentliches Differenzierungsmerkmal gegenüber anderen Wirtschaftsforschungsinstituten sichtbar machen. Mit dem neuen Namen gleicht das IfW sein deutschsprachiges Auftreten jenem im internationalen Kontext an, wo es als Kiel Institute for the World Economy bekannt ist. Zudem erhält das Institut den Namenszusatz "Leibniz-Zentrum zur Erforschung globaler ökonomischer Herausforderungen".