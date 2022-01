Kiel

Prien übersieht Schule mit Oberstufe in Nordfriesland

19.01.2022, 15:42 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien hat sich beim Blick auf die Schullandschaft an der Westküste in einem Detail vertan. Die CDU-Politikerin hatte am Montag in einer Online-Pressekonferenz gesagt, in Nordfriesland und Dithmarschen gebe keine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe. Bei der Analyse eines Bildungsberichts übersah sie dabei eine Schule in Nordfriesland. Dabei handelt es sich um die Eider-Treene-Schule, die in Tönning eine Oberstufe anbietet.