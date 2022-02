Kiel

Matchwinner Sterner: "Davon träumt man als keiner Junge"

07.02.2022, 11:27 Uhr | dpa

Jonas Sterner kam, sah und traf: Mit seinem "Tor des Monats" wenige Sekunden vor Ablauf der dreiminütigen Nachspielzeit wurde der erst nach 61 Minuten eingewechselte Youngster für Holstein Kiel zum Matchwinner. "Davon träumt man als kleiner Junge", sagte der 19 Jahre alte Mittelfeldakteur nach seinem ersten Profi-Tor für die Störche und dem glücklichen 1:0 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf. "Dass das heute klappt, ist natürlich Wahnsinn. Planen kann man das nicht, das war intuitiv. Entweder geht er so rein oder er fliegt aus dem Stadion", ergänzte Sterner zu dem erfolgreichen 16-Meter-Schuss.

"Besser kann man den Ball nicht treffen", schwärmte Sportchef Uwe Stöver, der den Vertrag mit dem Siegtorschützen gerade erst bis 2024 verlängert hat. "Vor allem zu dem Zeitpunkt den Sieg herzustellen, das hat uns alle natürlich sehr gefreut", räumte der 54-Jährige ein.

Trainer Marcel Rapp bewies mit Sterners Hereinnahme ein glückliches Händchen und führte sein Team in der Tabelle der 2. Fußball-Liga ins gesicherte Mittelfeld. "In Heidenheim haben wir durch einen Sonntagsschuss verloren, heute glücklich gewonnen. Das gleicht sich in einer Saison aus", sagte der 42 Jahre alte Coach. "Ich bin zuversichtlich, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden."