Kiel

Mehr Geld für Beschäftigte von Land und Kommunen

15.03.2022, 12:44 Uhr | dpa

Angesichts der drastisch gestiegenen Spritpreise erhöht Schleswig-Holstein die sogenannte Wegstreckenentschädigung für Dienstreisen mit dem Privatauto von Beschäftigten bei Land und Kommunen. In einer Zeit hoher Preise nehme das Land Verantwortung für jene wahr, die bei Dienstreisen ihr eigenes Fahrzeug nutzen müssten, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Kiel. "Deshalb habe ich der Koalition heute vorgeschlagen, die Kilometerpauschale für diese Fahrten vorerst temporär zu erhöhen."

Die Pauschale soll demnach von 20 auf 30 Cent je Kilometer für eine einfache Dienstreise steigen. Für eine Dienstreise, bei der an der Nutzung eines Autos ein erhebliches dienstliches Interesse besteht, gibt es 40 statt 30 Cent. Die Anhebung ist zunächst auf ein halbes Jahr befristet.

Heinold rief die Beschäftigten auf, auch andere Möglichkeiten zu prüfen und zu nutzen: "Mit dem Jobticket, der Anschaffung von E-Autos für den Landesdienst und dem geplanten Fahrradleasing für Landesbeschäftigte leisten wir als Arbeitgeber unseren Beitrag zur Mobilitätswende."