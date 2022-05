Holstein Kiel nach Klassenverbleib: Würdig verabschieden

Auch nach dem gesicherten Klassenverbleib will sich die Mannschaft von Fu├čball-Zweitligist Holstein Kiel nach den Worten von Trainer Marcel Rapp keinesfalls h├Ąngen lassen. "Wir haben auch einen Anspruch an uns selber und eine Verpflichtung gegen├╝ber den Zuschauern", sagte Trainer Marcel Rapp am Freitag. Er und seine Spieler bestreiten am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC N├╝rnberg ihr letztes Heimspiel in der Saison. Mehr als 11.000 Fans werden erwartet. "Es geht darum, ein gutes Spiel zu zeigen, und dass wir uns w├╝rdig von den Zuschauern verabschieden."