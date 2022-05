Holstein Kiel will würdigen Saisonausklang

Holstein Kiel will den Saisonausstieg in der 2. Fu├čball-Bundesliga w├╝rdig begehen. Deshalb sollen in den letzten beiden Spiele m├Âglichst zwei Siege herausspringen. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) steht f├╝r die Schleswig-Holsteiner das letzte Heimspiel gegen den 1. FC N├╝rnberg an. "Wir haben auch einen Anspruch an uns selber und eine Verpflichtung gegen├╝ber den Zuschauern", sagte Trainer Marcel Rapp.