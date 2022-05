FC St. Pauli verlängert Verträge mit Co-Trainern

Das Trainer-Duo ist seit Sommer 2020 gemeinsam mit Chefcoach Timo Schultz bei der Profimannschaft des FC St. Pauli tĂ€tig. Sie seien "eng in alle AblĂ€ufe rund um das Profiteam eingebunden und sind darĂŒber hinaus fĂŒr die individuelle Arbeit mit den Spielern verantwortlich", heißt es in einer Vereinsmitteilung. Die Hamburger waren in der gerade beendeten Saison lange auf Aufstiegskurs, konnten das Spielniveau in der entscheidenden Phase aber nicht halten und schlossen das Spieljahr nur auf Platz fĂŒnf ab.