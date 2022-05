Zahl der Einkommensmillionäre im Norden weiter gestiegen

Die Zahl der Einkommensmillion├Ąre in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Im Jahr 2018 erzielten 843 aller erfassten Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein Eink├╝nfte von mindestens einer Million Euro, 34 mehr als 2017, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Die Zahl der Einkommensmillion├Ąre in Schleswig-Holstein sei damit zum f├╝nften Mal in Folge gestiegen.