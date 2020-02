Sport-Mittwoch im Live-Blog

Kölner Haie verhindern mit Krupp Niederlagen-Rekord

26.02.2020, 19:46 Uhr | t-online.de

Trainer der Kölner Haie Uwe Krupp: Am Dienstagabend feierte er im Spiel gegen die Grizzlys Wolfsburg sein Comeback als Trainer der Kölner. (Quelle: Chai v.d. Laage/imago images)

Mit einem deutlichen Heimsieg haben die Kölner Haie gestern ihre lange Pleiten-Serie beendet. Mit 5:0 gewannen sie in der Lanxess Arena gegen die Grizzlys Wolfsburg. Nach 17 Niederlagen ist das der erste Sieg für die Kölner Eishockey-Profis in diesem Jahr.



Erst am Rosenmontag hatten sich die Haie von ihrem Trainer Mike Stewart getrennt und Ex-Coach Uwe Krupp zum KEC zurückgeholt. Als neuer Cheftrainer stand der 54-Jährige am Abend erstmals wieder hinter der Bande und konnte sich über ein gelungenes Comeback freuen.

