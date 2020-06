Leipzig

Durchwachsenes Wetter am Wochenende in Thüringen

05.06.2020, 07:10 Uhr | dpa

Das Wetter in Thüringen wird am Wochenende durchwachsen. Nach einem unbeständigen Freitag mit Regen und teilweise auch Gewittern starte der Samstag mit vielen Wolken und kurzen Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst online am Freitag mit. Die Temperaturen sollen bei 9 bis 17 Grad Celsius liegen. Am Sonntag sei es stark bewölkt, gelegentlich gebe es Schauer. Die Temperaturen stiegen leicht an. Zum Start der kommenden Woche setze sich der unbeständige Trend zunächst fort.