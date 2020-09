In Deutschland angsteckt

Sieben Menschen in Leipzig mit West-Nil-Virus infiziert

11.09.2020, 11:25 Uhr | t-online

Eine Mücke sticht in menschliche Haut: In Leipzig sind sieben Menschen mit dem West-Nil-Virus infiziert. (Quelle: Symbolbild/blickwinkel/imago images)

In Leipzig haben sich sieben Personen mit dem West-Nil-Virus infiziert. Noch ist unklar, wo sich die Betroffenen angesteckt haben. Keine von ihnen gab an, zuvor eine Reise unternommen zu haben.

Das Robert-Koch-Institut teilte am Donnerstag mit, dass bei sieben Menschen in Leipzig das West-Nil-Virus festgestellt worden ist. Sie alle hatten Symptome einer Erkrankung des Gehirns gezeigt. Unter den Betroffenen hat ein 76-Jähriger eine Enzephalitis entwickelt, zwei weitere Patienten eine Meningitis. Die Ermittlungen zum genauen Infektionsort der Patienten laufen noch.

Weitere Verdachtsfälle in Berlin und Leipzig

Am 3. September hatte das RKI die ersten vier Fälle des Jahres gemeldet. Mittlerweile belaufen sich die Zahlen auf acht Erkrankungen. In Meißen wurde das Virus beim Test von Blut- und Plasmaspenden festgestellt. 2019 gab es in Ostdeutschland erstmals fünf diagnostizierte Infektionen beim Menschen, die vermutlich auf eine Übertragung im Inland zurückgingen.

Das West-Nil-Virus ist ein aus Afrika stammender Erreger. Infizierte Mücken können Vögel, Säugetiere und auch Menschen anstecken. Einen Impfstoff für Menschen gibt es bisher nicht. Häufig verläuft eine Infektion ohne Symptome. Wenn Erkrankungen auftreten, sind diese oft mit grippeähnlichen Erscheinungen wie Kopfschmerzen, Schüttelfrost oder Erbrechen verbunden.