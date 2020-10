Fahndung nach Täter

Unbekannter sticht 19-Jährigen nach Streit in Leipzig nieder

27.10.2020, 07:33 Uhr | dpa, t-online

Nach einer Stichattacke in Leipzig sucht die Polizei nach einem noch unbekannten Täter. Er hatte zuvor einen 19-Jährigen niedergestochen, der schwer verletzt worden ist.

Ein Unbekannter hat am Montagabend am Hauptbahnhof in Leipzig auf einen 19 Jahre alten Mann eingestochen. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, konnte der Täter bislang nicht gestellt werden.



Das Opfer sei schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Tat ereignete sich auf dem Willi-Brandt-Platz. Die Kriminalpolizei ermittle in alle Richtungen, hieß es.

Die Leipziger Volkszeitung berichtet, dass die Attacke Folge eines Streits gewesen sein soll. Der Täter soll den 19-Jährigen mit einem "gefährlichen Gegenstand" angegriffen haben. Der Zustand des 19-Jährigen soll lebensbedrohlich sein.