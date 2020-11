"Sicherheit an 1. Stelle"

Hotel in Leipzig schließt Demonstranten aus

04.11.2020, 11:52 Uhr | t-online

Für eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Leipzig haben sich mehrere tausend Teilnehmer angekündigt. Ein Hotel reagiert mit einer drastischen Maßnahme gegen die Demonstranten.

Das Motel-One-Hotel in Leipzig hat alle Buchungen für das Wochenende storniert. Die Hotelkette Motel One hat sich entschieden, keine Gäste an diesem Wochenende aufzunehmen. Aus Sicherheitsgründen habe die Zentrale beschlossen, alle Beherbergungsverträge mit Anreisedatum 6. und 7. November in den drei Niederlassungen in Leipzig zu kündigen, hatte eine Sprecherin des Unternehmens am Dienstag angekündigt. Die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter stehe an erster Stelle.

Update #le0711: Aufgrund der Größe und räumlichen Nähe der Veranstaltung zu unseren Hotels haben wir uns dazu entschlossen, alle Beherbergungsverträge mit Anreisedatum 06.11.2020 und/oder 07.11.2020 zu kündigen.

Die Sicherheit unserer Gäste & Mitarbeiter steht an 1. Stelle — Motel One (@MotelOne) November 3, 2020

Zuvor hatte die Frage nach möglichen Hotelübernachtungen für Diskussionen in den sozialen Netzwerken gesorgt, weil damit gerechnet wird, dass viele Demonstranten aus benachbarten Bundesländern anreisen werden. Seit Montag dürfen Hotels bundesweit keine Touristen mehr aufnehmen. Die Teilnahme an einer angemeldeten, genehmigten Versammlung zähle nicht zu "touristischen Zwecken", hieß es aus dem Sächsischen Sozialministerium. Daher dürften Personen, die in einem Hotel übernachten wollen, um an einer solchen Versammlung teilzunehmen, auch beherbergt werden.



Die Hotelkette betonte allerdings selbst, dass sie die Teilnahme an einer Demonstration nicht als geschäftlichen Reisegrund ansehen. Die Corona-Maßnahmen werden von den drei Häusern in Leipzig in keiner Weise umgangen werden, hieß es in einem Statement.