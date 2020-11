400 Streikende erwartet

Leipziger Amazon-Beschäftigte legen Arbeit nieder

26.11.2020, 13:06 Uhr | dpa

Mitarbeiter des Online-Händlers Amazon bestreiken das Leipziger Versandzentrum. Die Gewerkschaft Verdi fordert einen Tarifvertrag für die Beschäftigten.

In der Nacht zu Donnerstag haben Mitarbeiter des Online-Händlers Amazon im Leipziger Versandzentrum die Arbeit niedergelegt. "Wir sind überzeugt, dass wir damit ein klares Signal an Amazon senden", sagte der Streikleiter der Gewerkschaft Verdi, Thomas Schneider, am Morgen. Er gehe davon aus, dass sich mehr als 400 Beschäftigte an dem dreitägigen Streik beteiligen.



Ziele seien die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels durch Amazon sowie der Abschluss eines Tarifvertrags für gute und gesunde Arbeit. Der Online-Händler gab sich gelassen und erwartet laut Mitteilung keine Auswirkungen auf den Betrieb.