"Mein Kampf"-Nachdrucke gefunden

Polizei beschlagnahmt Tausende Bücher von rechtem Verlag

18.12.2020, 15:48 Uhr | dpa, dak

Strafrechtlich relevante Texte sichergestellt: Das LKA Sachsen hat mehrere Objekte in und um Leipzig durchsucht. Der Vorwurf: Volksverhetzung.

Die "Soko Rex" hat wegen des Verdachts der Volksverhetzung die Geschäfts- und Lagerräume eines Verlages in der Region Leipzig durchsucht. Dabei seien unter anderem Nachdrucke von Adolf Hitlers Hetzbuch "Mein Kampf" beschlagnahmt worden, teilte das Landeskriminalamt am Freitag mit.

In einer Lagerhalle seien rund 80 Paletten mit mehreren Tausend strafrechtlich relevanten oder indizierten Publikationen sichergestellt worden. Der Verkaufswert der Bücher schätzt die Polizei auf einen mittleren bis hohen sechsstelligen Betrag, wie die Pressestelle des LKA Sachsen auf Nachfrage von t-online mitteilte. Ein 38 Jahre alter Verdächtiger soll für den Versand zuständig gewesen sein. Der mutmaßliche Inhaber des Verlages werde in Osteuropa vermutet. Der Name des Verlags ist der Redaktion bekannt.

Die Verbreitung eines unkommentierten Nachdrucks von "Mein Kampf" kann strafrechtlich als Volksverhetzung eingestuft werden. Die "Soko Rex" ist eine Sonderkommission zur Bekämpfung des Rechtextremismus in Sachsen.