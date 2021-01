Mit Hubschrauber und Spürhund

Polizei sucht in Leipzig nach flüchtigem Autofahrer

08.01.2021, 08:26 Uhr | dpa

Blaulichter leuchten auf einem Streifenwagen der Polizei (Symbolbild): In Leipzig sucht die Polizei nach einem flüchtigen Autofahrer. (Quelle: Jens Büttner/zb/dpa)

In Leipzig waren zwei Personen an einem Verkehrsunfall beteiligt. Nach dem Fahrer wird weiterhin gefahndet.

Mit Hubschrauber und Spürhund hat die Polizei in Leipzig nach einem flüchtigen Autofahrer gesucht. Bisher sei die Aktion erfolglos geblieben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In der Nacht zum Freitag wollten Beamten gegen 1 Uhr im Stadtteil Kleinzschocher ein Auto kontrollieren. Die beiden Insassen seien geflüchtet und hätten ihren Wagen gegen einen Baum gelenkt. Dabei wurden laut Polizei beide leicht verletzt.

Die Insassen hätten versucht, zu Fuß vom Unfallort zu fliehen. Nach einer kurzen Verfolgung sei die Beifahrerin gestellt worden. Der mutmaßliche Fahrer sei entkommen. Im Verlauf der Fahndung sei der Mann mehrfach gesehen worden, aber nicht gefasst worden. Die Polizei stellte die Suche nach drei Stunden erfolglos ein, wie es weiter hieß.