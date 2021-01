Täter auf der Flucht

Überfall auf Tankstelle – Kassiererin gefesselt

17.01.2021, 16:33 Uhr | dpa

Eine Tankstelle in der Nacht (Symbolbild): In Leipzig ist eine Tankstellen-Mitarbeiterin bedroht und gefesselt worden. (Quelle: Gutschalk/imago images)

Mitarbeiterin unter Schock: In Leipzig haben Unbekannte eine Tankstelle überfallen. Sie bedrohten eine Kassiererin und forderten Bargeld und Zigaretten.



Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Leipzig ist eine Mitarbeiterin bedroht und gefesselt worden. Zwei Unbekannte hätten am Sonntagmorgen die Tankstelle, bei der es sich nach Informationen der "Bild" um die HEM-Tankstelle an der Theklaer Straße handeln soll, betreten und die Kassiererin unter Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstandes zur Herausgabe von Zigaretten und Bargeld aufgefordert, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor hatte das Onlineportal "Tag24" berichtet.

Anschließend flüchteten die beiden Täter. Wie viel Bargeld und Zigaretten sie erbeuteten, ist noch unklar. Die Tankstellen-Mitarbeiterin erlitt einen Schock und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.