"Über den Tellerrand hinaus"

Gastronomen räumen die Straßen frei

11.02.2021, 06:52 Uhr | t-online

Weil das Winterwetter in Leipzig besonders zugeschlagen hat, steht die Stadt still. Deshalb haben jetzt die Gastronomen gemeinsam zur Schneeschippe gegriffen und die Stadtreinigung unterstützt.

In Leipzig haben Gastronomen die Stadtreinigung im Kampf gegen die Schneemassen in der Stadt unterstützt. Weil die Restaurants immer noch geschlossen sind, haben sie seit Monaten keine Beschäftigung. "Warum aus der Not keine Tugend machen", dachte sich Torsten Junghans von der "Vodkaria" in Leipzig und rief zusammen mit dem "GastroTeamLeipzig" bei Facebook zu der Aktion auf.

Menschen schippen Schnee: Zu der gemeinsamen Aktion hatten die Gastronomen bei Facebook aufgerufen. (Quelle: Christian Grube/imago images)



"Leipziger Gastronomen schippen über den Tellerrand hinaus", hieß es. Die Gastronomen kümmerten sich nicht nur um ihre eigenen Haustüren und Grundstücke, sondern auch um das öffentliche Interesse.

Die Stadt Leipzig hat der Schneesturm besonders stark getroffen. Wegen der Schneemassen auf dem Dach der Logistikhalle musste sogar Amazon seinen Betrieb zwischenzeitlich einstellen.