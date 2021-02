Großeinsatz der Polizei

Streit in Eisenbahnstraße eskaliert – vier Festnahmen

23.02.2021, 07:05 Uhr | dpa

Blaulicht leuchtet an einem Polizeiwagen (Symbolbild): Die Leipziger Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus. (Quelle: Sabine Gudath/dpa/tmn)

In Leipzig ist die Polizei mit einem Großaufgebot in die Eisenbahnstraße ausgerückt. Hier war eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen eskaliert – vier Personen wurden festgenommen.

Nach einem Streit zwischen zwei Gruppierungen auf der Leipziger Eisenbahnstraße hat die Polizei vier Menschen festgenommen. Sie würden zu den tätlichen Auseinandersetzungen befragt, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend.

Wie die "Bild" berichtet, gaben Zeugen an, bei dem Streit auch einen lauten Knall gehört zu haben, bei dem es sich um einen Schuss gehandelt haben könnte. Nach Informationen der Tageszeitung sollen Polizisten in einem Mülleimer an einer Haltstelle eine Schusswaffe gefunden haben.



Menschen seien bei dem Streit nicht zu Schaden gekommen, hieß es von der Polizei. Hintergründe über die Streitigkeiten waren zunächst nicht bekannt. Für den Einsatz hatte die Polizei die Eisenbahnstraße und die umgebenden Straßen abgesperrt. Zuvor hatte das Portal "Tag24" berichtet.