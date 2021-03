Ein Täter gestellt

Polizeistelle in Connewitz wiederholt angegriffen

13.03.2021, 10:45 Uhr | dpa

Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzfahrzeuges leuchtet (Symbollbild): Die Polizeiwache wurde in einer Nacht mehrfach angegriffen. (Quelle: Marcus Führer/dpa)

Erneut wurde die Polizeistation am Connewitzer Kreuz das Ziel von nächtlichen Attacken – nun sogar mehrfach in wenigen Stunden.

Der Leipziger Polizeiposten am Connewitzer Kreuz ist von Freitag auf Samstag mehrere Male angegriffen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde die Dienststelle zunächst am Freitagabend von einer Gruppe angegriffen. Dabei wurden Scheiben beworfen und das Dienststellenschild beschädigt.

Es sollen Steine als Wurfgeschosse verwendet worden sein. Ein erneuter Angriff ereignete sich nachts gegen 1.00 Uhr. Die "Bild" berichtet von etwa 50 Angreifern, die nach der Tat geflüchtet sein sollen.



Ein 18 Jähriger, der Steine gegen das Gebäude geworfen haben soll, wurde gestellt. Es ist ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet worden.